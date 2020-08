Mercato Udinese, anche il Milan su De Paul ma la Juve è avanti

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul piace molto al Milan. Nelle ultime ore però sull’argentino, sembra essere in netto vantaggio la Juventus. Infatti nei giorni scorsi si era parlato di un incontro tra l’agente Jimenez e la dirigenza bianconera. Il neo tecnico dei bianconeri Pirlo, avrebbe messo De Paul in lista per il suo centrocampo ideale. Tornando all’interesse del Milan, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero spaventati dalla valutazione che ne fanno i Pozzo, ovvero 35-40 milioni.