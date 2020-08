Mercato Udinese, ancora un altro anno in Friuli per Mandragora

Il centrocampista dell’Udinese, in prestito dalla Juventus Rolando Mandragora sarà riscattato dalla squadra torinese. In realtà si pensava ad un riscatto già nella sessione di mercato imminente per la prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport invece con molta probabilità il campano resterà ancora un anno in Friuli. Le due squadre dovranno però rivedere gli accordi per il prestito. Per la squadra di Gotti potrebbe essere un punto fermo importante dal quale ripartire, vista anche la probabile partenza di De Paul.