Mercato Udinese, ancora vivo l’interesse per l’egiziano Sobhi

L’Udinese è sempre interessato all’esterno sinistro Ramadan Sobhi. Secondo quanto riporta il portale egiziano Eg24.news il calciatore dell’Al Alhly in prestito dall’Huddersfield è nel mirino del club di Pozzo. Un nome quello di Sobhi già circolato nell’orbita Udinese. Il club friulano vorrebbe mettere sul piatto sei milioni di euro per l’acquisizione del suo cartellino. La situazione contrattuale dell’egiziano è però complicata. Infatti l’Al Alhly vorrebbe riscattarlo visti i buoni numeri che sta avendo con la maglia degli egiziani. L’Udinese dovrebbe battere la concorrenza per strapparlo all’Huddersfield. L’agente del calciatore Nader Shawky ha comunicato che il ragazzo ha un valore di 10 milioni.