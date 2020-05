Mercato Udinese, arrivano smentite dall’Argentina sul portiere Rossi

L’Udinese dovrà tenere d’occhio la situazione portiere per la prossima stagione. Sempre più probabile infatti la partenza dell’argentino Juan Musso, che piace a Inter, Milan e non solo. Il nome emerso nelle ultime settimane è quello di Augustin Rossi, estremo difensore del Boca Junior in prestito al Lanus. Il classe 95′ sarebbe stato individuato dalla dirigenza bianconera per sostituire Musso. Ma dall’Argentina arrivano smentite, direttamente dal presidente del Boca Jorge Amor Ameal, che ha parlato ai microfoni di Radio La Red. Queste le sue parole: “Non è arrivato assolutamente nulla nella sede del club, lo dico in totale onestà”.