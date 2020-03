Mercato Udinese, asse caldo con il Torino

Il calciomercato è ancora lontano e quest’anno per via dell’emergenza Coronavirus potrebbe anche cominciare in ritardo. L’asse di mercato tra Udinese e Torino potrebbe accendersi all’inizio della prossima sessione estiva. I due club si contenderanno l’attaccante classe 99′ Federico Girotti del River Plate, entrambe i club sono molto interessati all’argentino e si potrebbe profilare una sfida di mercato. Ma non finisce qui, con il Torino che da tempo è fortemente interessato al centrocampista bianconero Seko Fofana, il quale già a gennaio è stato molto vicino ai granata. Nella trattativa potrebbe però rientrare anche l’attaccante del Toro Simone Edera, il quale è molto apprezzato in Friuli. L’asse Udine-Torino si prepara a vivere un’estate caldissima.