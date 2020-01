Mercato Udinese, Barak ad un passo dal Lecce

Un’altra cessione in vista per l’Udinese. Il centrocampista dei friulani Antonin Barak è ad un passo dal Lecce. Il ceco classe 94′ in questi minuti sarebbe vicino ad approdare al Lecce di Fabio Liverani. Secondo quanto riportato dal Quitidiano di Puglia, Barak andrà in prestito secco ai giallorossi sino al termine della stagione. L’ex Slavia Praga nella stagione in corso con la maglia dell’Udinese ha totalizzato 11 presenze e un gol in Coppa Italia. Barak, dopo l’ottima prima stagione in Friuli quella 2017-2018, non è riuscito a ripetersi nelle due successive anche a causa dei continui infortuni. Il suo obbiettivo è rilanciarsi a Lecce.