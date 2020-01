Mercato Udinese, dalla Turchia rilanciano i bianconeri su Ljajic

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo, molte squadre di Serie A correranno ai ripari per cercare rinforzi da aggregare ai propri organici. Un calciatore che nel nostro campionato ha militato e lo ha fatto con più di una maglia è Adem Ljajic. L’attaccante serbo che in Italia ha vestito le casacche di: Fiorentina, Roma, Inter e Torino potrebbe tornare a giocare nel bel paese. Attualmente Ljajic è in forza al Besiktas, ma avrebbe chiesto la cessione. Ecco allora che rumors di mercato dalla Turchia lo vorrebbero di nuovo in Italia. Secondo il portale turco ajansspor.com sul calciatore ex viola ci sarebbe l’interesse di Hellas Verona e Udinese. Il Besiktas lo valuta intorno ai 5 milioni, in questa stagione Ljajic ha collezionato 16 presenze, condite da 1 gol e 5 assist in campionato, mentre in Europa League ha messo insieme 4 gare e 2 reti. Tuttavia il suo ingaggio pesante da 3,4 milioni a stagione sarebbe troppo elevato sia per i friulani che per i veneti, ma eventualmente la soluzione del prestito potrebbe agevolare il tutto.