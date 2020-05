Mercato Udinese, De Paul nel mirino del Siviglia

Sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista e capitano dell’Udinese Rodrigo De Paul oltre all’interesse di Fiorentina e Lazio avrebbe attirato anche l’interesse di un club spagnolo. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo il Siviglia vorrebbe portare l’argentino in Liga per sostituire l’eventuale partenza di Ever Banega. Oltre a De Paul il club andaluso ha messo in lista: Cyprien del Nizza, Bourigeaud del Rennes e José Campaña del Levante.