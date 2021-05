Mercato Udinese, De Paul osservato speciale anche in Italia

Rodrigo De Paul potrebbe cambiare maglia ma restare in Serie A: in caso di cessione illustre un club starebbe pensando a lui

Nelle scorse ore si è parlato molto dell'interesse dell' Atletico Madrid nei confronti di Rodrigo De Paul . Il fantasista argentino ha giocato diverse buone stagioni con la maglia dell' Udinese e sembrerebbe pronto per un ulteriore salto di qualità . I tifosi friulani sperano di vederlo ancora svariati anni con la maglia bianconera, ma questa sembra l'estata della sua definitiva partenza. I Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul piatto un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Nehuen Perez . Diego Simeone , allenatore dell'Atleti e grande estimatore del suo connazionale, sarebbe ben lieto di inserirlo nei suoi meccanismi. La squadra con sede a Madrid è tornata a vincere il campionato e ora vuole fare bene anche in Europa. Se un club si presenta alla porta della società friulana con queste credenziali, diventa davvero difficile trattenere i giocatori migliori.

Nonostante questo, anche in Italia sarebbero pronti a muoversi per il numero dieci dell'Udinese. Stando a ciò che si apprende dalle colonne della Gazzetta dello Sport, pure il Diavolo di Stefano Pioli avrebbe messo gli occhi addosso a Rodrigo De Paul. Tuttavia, solo in caso di partenza di Hakan Calhanoglou. Il centrocampista turco è stato uno dei protagonisti del club rossoneri ma la dirigenza meneghina sarebbe ben lieta di farlo partire al fronte di un'offerta con i fiocchi. Le credenziali della società milanese sono diverse da quelle spagnole. Ma per l'argentino rappresenterebbe comunque un passo in avanti nella sua carriera. Dopo aver fallito l'appuntamento con il Valencia, è stato l'Udinese ha dare nuovo lustro al talento sudamericano.