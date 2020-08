Mercato Udinese, dopo la delusione per David Silva i tifosi della Lazio invocano De Paul

La Lazio viene beffata all’ultima curva nella corsa all’acquisto dell’ormai ex Manchester City, David Silva. Nella serata di ieri a sorpresa il calciatore spagnolo ha scelto di firmare con la Real Sociedad, dopo aver dato la parola alla Lazio. I tifosi biancocelesti sono furibondi e si aspettano un colpo a sorpresa da parte della Lazio per riscattare la delusione ricevuta dall’ex Valencia. Proprio i supporters laziali oggi invocano a gran voce l’acquisto del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Secondo quanto riporta Cittaceleste.it, i tifosi della squadra capitolina avrebbero riempito il ragazzo di messaggi sui social, come: “Come to Lazio”, “Ti aspettiamo a Roma campione”, “Sei tu il crack che vogliamo”. L’ostacolo per la Lazio al momento, oltre alla valutazione di circa 40 milioni fatta da Pozzo, è anche la concorrenza della Juventus. La società di Agnelli infatti sarebbe intenzionata a rinforzare il centrocampo di Pirlo, proprio con il nazionale argentino. La Lazio in realtà aveva chiesto informazioni per il 10 dei friulani, ma nulla di più. Il futuro di De Paul verrà presto delineato comunque nel giro di due settimane.