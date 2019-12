Mercato Udinese, Fofana nel mirino del Torino. Ai friulani piacciono Edera e Parigini

Il Torino mette gli occhi sul centrocampista dell’Udinese Seko Fofana. L’ivoriano è un vero e proprio pallino del tecnico toscano Walter Mazzarri, che l’anno trovò in Meité un calciatore simile. Il club bianconero, che a gennaio non vorrebbe privarsi di un calciatore così importante, al momento è molto restia ad intavolare una trattativa. Mazzarri però, visto il rendimento dell’ivoriano, che sembra essere tornato ai livelli di un tempo, insiste per averlo. Ecco che il club di Pozzo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, potrebbe avere uno spiraglio di apertura inserendo nella trattativa i due attaccanti esterni granata Vittorio Parigini e Simone Edera, rispettivamente classe 96′ e 97′. Due giovani di grandi prospettive che potrebbero fare al caso dell’Udinese.