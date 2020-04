Mercato Udinese, Gazizov Dg Ufa: “Per Fomin interesse reale dell’Udinese”

Nelle ultime ore l’Udinese sembra aver mostrato interesse per il centrocampista dell’Ufa, Daniil Fomin. Il club friulano avrebbe messo gli occhi sul classe 97′, per il dopo Mandragora che tornerà alla Juventus. A confermare l’interesse dell’Udinese per Fomin ci ha pensato il Dg dell’Ufa Shamil Gazizov. Queste le sue parole ai microfoni di Championat.ru: “L’interesse dell’Udinese è reale, ma non ci è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale. Quando riaprirà il calciomercato ne parleremo”.