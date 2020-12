L’Udinese ha tentato di comprare a settembre il giovane e promettente difensore polacco Kamil Piątkowski. Il presidente del Rakow Częstochowa ha ammesso che l’Udinese avrebbe offerto 3 milioni di euro per il classe 2000. Il presidente ha rifiutato l’offerta dei friulani perché non vogliono cedere il centrale prima dell’estate. Il calciatore polacco in questa stagione ha già giocato 12 partite ed è anche nel giro della nazionale U-21.