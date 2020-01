Mercato Udinese, i bianconeri sul difensore del Chievo Barba

Arriva direttamente dalla Spagna l’indiscrezione del forte interesse dell’Udinese per il difensore centrale di proprietà del Chievo Federico Barba. Il classe 93′ oggi in prestito al Valladolid sarebbe il rinforzo giusto individuato dalla dirigenza friulana per la retroguardia. Barba in Spagna ha collezionato solo 5 presenze. Il calciatore romano era entrato nel mirino dell’Udinese già a gennaio di due anni fa, il ragazzo vorrebbe tornare in Italia. L’Udinese avrebbe già avviato i contatti con il Chievo e vorrebbe chiudere l’acquisto per una cifra intorno ai 2 milioni. Attenzione però alla concorrenza dell’AEK Atene.