Mercato Udinese, il dopo Mandragora parla russo. Occhi su Daniil Fomin

L’Udinese al termine della stagione saluterà il centrocampista campano Rolando Mandragora. L’ex Genoa infatti tornerà alla Juventus che eserciterà il diritto di recompra di 26 milioni. La società friulana dunque si guarda attorno con attenzione per cercare un centrocampista che possa ricoprire un ruolo importante nella mediana bianconera. Secondo indiscrezioni il club friulano sarebbe fortemente interessato al russo Daniil Fomin, centrocampista classe 97′ in forza all’Ufa, squadra che milita nella massima serie russa. Fomin è un centrocampista centrale di rottura ma con discrete qualità offensive. Nella stagione in corso ha colezionato 23 presenze e 3 reti. Fomin sarebbe il nome sul quale la dirigenza dell’Udinese potrebbe puntare per il dopo Mandragora.