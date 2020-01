Mercato Udinese, il Genoa piomba su Fofana. I friulani fanno muro

Il Genoa di Preziosi vuole fare un tentativo per il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX l’ivoriano è il nome del rinforzo che il patron rossoblù vorrebbe regalare al neo tecnico Davide Nicola. Ma il grifone deve fare i conti con l’Udinese, che a gennaio non vuole privarsi di nessun big, e tanto meno vorrebbe andare a rinforzare una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. Su Fofana è forte anche l’interesse del Torino, ma il club bianconero vuole a tutti i costi rimandare ogni discorso a giugno.