Mercato Udinese, il Genoa si inserisce per riportare in Italia Pereyra

Il centrocampista del Watford, Roberto Pereyra potrebbe far ritorno in Italia. In passato El Tucu ha vestito le maglie di Juventus e Udinese. Proprio la squadra bianconera attraverso i rapporti ravvicinati con l’altra squadra di Pozzo, il Watford si sarebbe mossa per riportarlo in Friuli insieme a Pussetto. Per Pereyra però ci sarebbe il forte interesse del Genoa, che in panchina si affiderà a Rolando Maran. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club ligure farà un tentativo per l’uruguaiano.