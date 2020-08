Mercato Udinese, il Napoli punta Lasagna. Ma occhio alla Lazio

Il Napoli dopo l’acquisto di Victor Oshimen dal Lille vuole rinforzare ancora il reparto offensivo. Il club azzurro ha già acquistato Petagna dalla Spal ma vorrebbe aggiungere ancora un tassello alla rosa degli attaccanti di Gattuso. Ecco allora spuntare il nome dell’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna. L’ex Carpi nella stagione appena conclusa ha messo a segno 10 reti ed è pronto al grande salto. Secondo quanto riporta La Repubblica il Napoli sarebbe fortemente interessata al ragazzo. C’è però una concorrente importante da battere, la Lazio. Il tecnico biancoceleste Inzaghi infatti da anni ha espresso il gradimento per la punta bianconera. Al momento però i nomi accostati alla Lazio in attacco portano su altre piste, ovvero Muriqi del Fenerbahce e Borja Mayoral del Real Madrid. I Pozzo per Lasagna chiedono 22 milioni per l’attaccante lombardo.