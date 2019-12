Mercato Udinese, il Parma mette gli occhi su Teodorczyk e Sierralta

Il Parma riflette su suoi problemi in attacco. A turbare il tecnico D’Aversa, sono soprattutto le condizioni fisiche di Inglese e Cornelius, dei quali ancora non si sanno i tempi di recupero certi. Certo che a questo punto un intervento sul calciomercato nel reparto offensivo diverrebbe necessario. La società ducale infatti ad oggi non ha mai avuto un centravanti titolare, per via dei problemi fisici degli attaccanti a disposizione di D’aversa, relegando spesso Kucka al ruolo di falso 9. Il club ducale allora si affaccia sul mercato e secondo Il Corriere dello Sport potrebbe chiedere informazioni all’Udinese per il centravanti polacco Łukasz Teodorczyk. Il classe 91′ nella stagione in corso ha collezionato solo 27 minuti distribuiti in 5 scampoli di gara. Parma che potrebbe chiedere un nuovo prestito per Francisco Sierralta, difensore cileno classe ’97 dell’Udinese, che non ha trovato spazio sino ad oggi in bianconero.