Mercato Udinese, il Torino vuole Okaka

Il Torino dopo la batosta subita contro l’Atalanta vuole rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Mazzarri. Con Zaza che sembra essere vicino ad un trasferimento all’estero, in Spagna si tratta con il Villareal. L’attaccante ex Juventus già ha militato nella Liga, quando nella stagione 2017-2018 ha vestito la maglia del Valencia. A proposito di Spagna proprio in questi minuti un altro spagnolo del Torino, ovvero Iago Falque sta effettuando le visite mediche con il Genoa, che lo preleverà in prestito secco dai granata. A questo punto secondo quanto riporta Tuttosport il Toro vuole tornare sul mercato in attacco, ed è proprio per questo motivo che l’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka è finito nel mirino. Sarebbe proprio quello dell’ex Sampdoria il primo nome sulla lista di Mazzarri, che aveva messo in cima alla lista anche Petagna, ma l’attaccante della Spal partirà presumibilmente solo in estate. Okaka dunque resta il candidato numero uno per rinforzare l’attacco granata.