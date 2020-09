Mercato Udinese, la Fiorentina continua a sognare De Paul

Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse per il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul dall’Inghilterra, precisamente da parte del Leeds di Bielsa. L’interesse del club inglese è forte ma al momento non c’è stato nulla di concreto. La richiesta dei friulani è sempre la stessa, tra i 35 e i 40 milioni. Oltre che al Leeds De Paul è nei pensieri della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’argentino è un vero e proprio sogno della dirigenza viola. La società di Commisso potrebbe ricavare il giusto tesoretto in due maniere, la prima riguarda la cessione di Chiesa, sul quale ci sarebbe forte l’interesse della Juventus ma anche dell’Inter. La seconda riguarda Piatek, con i viola che potrebbero rinunciare al polacco, puntando ancora su Vlahovic. De Paul resta il sogno per i viola, ma attenzione alla concorrenza di Leeds, Juventus e Lazio.