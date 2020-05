Mercato Udinese, la Fiorentina sempre vigile su De Paul

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul resta ancora nei pensieri della Fiorentina. L’argentino potrebbe lasciare Udine al termine della stagione. Su di lui è sembrato affievolirsi l’interesse da parte delle due milanesi Inter e Milan, che inizialmente avevano messo il 100 bianconero nella lista dei desideri. Ad oggi l’interesse più forte invece sembra essere quello della Lazio, che attraverso il proprio tecnico Simone Inzaghi avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per la Champions League. Ma secondo Il Corriere Fiorentino, De Paul rappresenta un obbiettivo anche per la Fiorentina, che avrebbe messo nel mirino insieme al milanista Paquetà, anche l’argentino dell’Udinese.