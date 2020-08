Mercato Udinese, la Fiorentina si rifà sotto per De Paul. Ai friulani piacciono Vlahovic e Sottil

La Fiorentina si rifà prepotentemente sotto per il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Secondo quanto riporta il quotidiano toscano La Nazione, che titola: “L’Udinese apre a De Paul“, il centrocampista argentino potrebbe essere un colpo importante per il centrocampo viola. Per il 10 bianconero però c’è la fila, sia in Italia con Napoli, Milan e Lazio interessate, ma da ieri c’è anche la concorrenza inglese dell’Arsenal. Un altro elemento che può allontanate De Paul da Firenze è la voglia di giocare la Champions League, palco scenico che solo la Lazio può offrire. I viola però dal canto loro possono offrire delle contropartite tecniche, che piacciono e interessano al club friulano. Si tratta dei due attaccanti Vlahovic e Sottil.