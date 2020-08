Mercato Udinese, la Lazio apre i contatti per Fofana e De Paul

Il mercato in casa Udinese sarà molto caldo nella sessione che verrà a settembre. Sono tre i nomi che infiammeranno il calciomercato dei friulani: Lasagna, Fofana e De Paul. Per il primo il Napoli al momento sembra avanti, ma con la Lazio alla finestra. Proprio il club di Lotito secondo quanto riporta Il Messaggero avrebbe contattato i Pozzo per chiedere informazioni in merito alla possibilità di trattativa per De Paul e Fofana. La Lazio presumibilmente potrebbe fiondarsi su uno dei due centrocampisti dell’Udinese, vista anche la trattativa per convincere David Silva in scadenza con il Manchester City ad approdare a Roma. Per l’argentino De Paul i Pozzo non chiedono meno di 40 milioni, ma la Lazio difficilmente spenderà quella cifra a meno di una clamorosa partenza di Milinkovic-Savic o Luis Alberto. Su De Paul inoltre c’è l’agguerrita concorrenza di Napoli e Milan. Molto più probabile e fattibile l’interesse per l’ivoriano Fofana, apprezzato dal tecnico laziale Inzaghi. Per l’ex Manchester City l’Udinese chiede più di 10 milioni e per caratteristiche si sposerebbe molto al modulo della squadra capitolina. Inter, Atalanta e Torino sarebbero i club che potrebbero impensierire la Lazio. Contatti intensificati dunque tra Lotito e Pozzo per i gioielli in uscita dal club bianconero.