Mercato Udinese, la Lazio mette gli occhi su Fofana

Il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana piace a molti club di Serie A. L’ivoriano ha dichiarato che questa è stata la sua ultima stagione con la maglia dei friulani. Adesso sull’ex Manchester City ci sarebbero gli occhi della Lazio, che sembra essere scatenata sul mercato, vista la prossima partecipazione alla Champions League. I romani starebbero per chiudere per l’acquisto di David Silva, Borja Mayoral e Muriqi. Fofana piace molto al tecnico biancoceleste Inzaghi, e il club di Lotito potrebbe fare un tentativo per rinforzare ulteriormente il centrocampo, dopo l’acquisto di Escalante. L’Udinese chiede 20 milioni, ma da tenere d’occhio c’è anche l’interesse di Atalanta e Fiorentina.