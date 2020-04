Mercato Udinese, la Lazio punta De Paul

Il centrocampista e capitano dell’Udinese, Rodrigo De Paul potrebbe essere al centro del calciomercato che verrà, una volta che la situazione relativa alla ripresa si sia sbloccata. Il numero 10 dei friulani per ammissione anche di Marino potrebbe partire. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oltre agli interessi di Inter e Milan che vorrebbero portare a Milano l’argentino, nelle ultime ore si è aggiunta anche la Lazio. Proprio i biancocelesti attraverso il gradimento del tecnico Inzaghi per il bianconero, avrebbero mostrato interesse per rinforzare il centrocampo biancoceleste. De Paul sarebbe ideale per il modulo della Lazio, e può ricoprire molti ruoli del centrocampo e dell’attacco. Nel 3-5-2 del tecnico piacentino, l’argentino potrebbe garantire un’alternativa di livello assoluto a Milinkovic-Savic e Luis Alberto, da mezz’ala. Ma De Paul potrebbe anche ricoprire il ruolo di Correa alle spalle della punta. La richiesta dei friulani è di 40 milioni, i bincocelesti potrebbero offrirne 30, ma la trattativa potrebbe cambiare qualora dovessero essere inserite delle contropartite tecniche.