Mercato Udinese, la Lazio punta su De Paul in caso di partenza di Milinkovic-Savic

La Lazio ha messo nel mirino il capitano dell’Udinese, Rodrigo De Paul. E’ l’argentino il profilo individuato dalla società capitolina per far fronte all’eventuale partenza di Milinkovic-Savic che piace al Psg. Come titola il Corriere di Roma “Obbiettivo De Paul se andrà via Milinkovic“. Prosegue poi sempre il quotidiano romano: “Contatti avviati con l’Udinese. Muriqi il nome nuovo per l’attacco. Tare ha individuato in Szoboszlai, ungherese del Salisburgo, il nuovo Sergej: un talento che, secondo il ds biancoceleste, merita i 15 milioni chiesti dal club austriaco“.