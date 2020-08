Mercato Udinese, la nuova Juve di Pirlo punta un centrocampista di fantasia. Sogno Isco, ma piace anche Paul

La nuova creatura di Andrea Pirlo, esordiente totale nel ruolo di allenatore sarà una Juventus tutta fantasia e palleggio. L’impronta del “maestro” come era soprannominato da calciatore punta tutto sulla fantasia, ma anche sulla concretezza e la qualità nel palleggio. La nuova “Vecchia Signora” di Pirlo ha bisogno di innesti adeguati: un terzino, due centrocampisti e un centravanti di manovra. Secondo quanto riporta La Repubblica, per l’attacco è sempre più probabile l’arrivo di Milik del Napoli, il polacco avrebbe già un accordo con la Juve. Ma i veri colpi avverranno a centrocampo, dove Pirlo vuole fantasia e tanta qualità. Il sogno dell’ex milanista è Isco del Real Madrid, costa 40 milioni ma è un punto fermo della squadra di Zidane. Il nome che può fare al caso della Juve però potrebbe arriva anche dall’Italia, si tratta del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul per il quale i Pozzo chiedono non meno di 40 milioni.