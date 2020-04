Mercato Udinese, la Roma su Mandragora. Cristante alla Juve in cambio

Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora sarà al centro del calciomercato che verrà. Il classe 97′ è di proprietà della Juventus e in prestito al club friulano. L’ex Genoa è finito nel mirino della Roma, secondo Il Messaggero i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Bryan Cristante per convincere la Vecchia Signora. L’ex milanista non ha ripetuto nella capitale l’ottimo rendimento di quando militava nell’Atalanta, la Juventus però potrebbe essere la grande occasione per ritornare ai fasti di un tempo.