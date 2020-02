Mercato Udinese, l’Inter punta Musso per l’estate

L’Inter si trova ad affrontare un problema delicato, quello relativo al portiere. Handanovic è ancora ko per un problema fisico e Padelli non garantisce massima fiducia al reparto. I nerazzurri già da tempo avrebbero individuato nell’estremo difensore dell’Udinese Juan Musso il profilo ideale per la prossima stagione. Giovane, pronto e dai grandissimi margini di miglioramento, l’argentino rappresenta per i dirigenti dell’Inter il nome su cui puntare forte per la stagione che verrà. Secondo indiscrezioni nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona alcuni osservatori del club meneghino avrebbero assistito alla sfida per osservare da vicino l’argentino, e a giudicare dall’ottima prestazione hanno scelto la partita giusta. Musso infatti contro i veneti è stato uno dei migliori in campo, e se l’Udinese ha blindato lo 0-0 è soprattutto merito di Musso. Pozzo ha stanziato a 20 milioni il costo del cartellino del portiere classe 94′, in estate si discuterà con il club di Suning. L’idea della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di affiancare Musso ad Handanovic nella prossima stagione, per poi promuoverlo a primo portiere nell’annata successiva.