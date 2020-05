Mercato Udinese, Luis Suarez vicino all’accordo con la Lazio

L’attaccante del Real Saragozza, Luis Suarez Charris sarebbe vicino all’accordo con la Lazio. L’attaccante colombiano di proprietà del Watford di Pozzo potrebbe approdare in Serie A la prossima stagione. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibili inserimento dell’Udinese nella trattativa, con Pozzo che avrebbe voluto girarlo in prestito in Friuli per valorizzarlo nel campionato italiano. Ma negli ultimi giorni la Lazio si è fatta sotto in maniera molto importante. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore, che ha parlato di un forte interesse da parte del club romano. Secondo quanto riporta Cittaceleste.it la Lazio avrebbe già un accordo con l’entourage del calciatore, la You First Sport, che gestisce gli interessi di altri due biancocelesti: Luis Alberto e Jony. La società di Lotito dovrà trattare dunque con il patron degli inglesi. Il costo dell’operazione potrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro più bonus.