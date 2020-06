Mercato Udinese, manca ancora l’accordo con Molina. Occhio al Siviglia

Ieri è arrivata la notizia di un accordo tra l’Udinese il terzino destro del Boca Juniors Nahel Molina. Il 22enne argentino sarebbe ad un passo dai friulani. Infatti il classe 97′ in scadenza con gli xeneizes arriverebbe a Udine a parametro zero, e andrebbe a sostituire il partente Stryger Larsen. Secondo quanto riporta Udineseblog, il giornalista argentino vicino alla trattativa, Adri Carmona, l’accordo tra le parti ancora non sarebbe stato raggiunto. Si parla anche di un interesse del Siviglia per il ragazzo, si attendo sviluppi nelle prossime settimane in merito.