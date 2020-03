Mercato Udinese, Musso ha molte richieste e può partire in estate. Ecco i nomi per sostituirlo

Con il campionato e le coppe nazionali e internazionali ferme a causa dell’emergenza Coronavirus, l’attenzione si sposta sul calciomercato. In estate l’Udinese dovrà affrontare tra le altre, la questione portiere. L’argentino Juan Musso è richiesto in Italia, soprattutto da Inter e Torino, ma anche all’estero. Secondo La Gazzetta dello Sport il club friulano starebbe sondando due nomi: il primo è Ionut Radu dell’Inter, oggi in prestito al Parma dal Genoa. Il romeno tornerà ad appiano e potrebbe fare la strada opposta di Musso. Il secondo nome è quello di Emil Audero della Sampdoria, per il quale i doriani chiederanno non meno di 20 milioni. Da escludere il ritorno di Simone Scuffet, visto che lo Spezia potrebbe riscattarlo.