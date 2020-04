Mercato Udinese, Musso vuole l’Inter

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso molto probabilmente a fine stagione lascerà il Friuli. L’Inter, la squadra più accreditata per portare tra le proprie fila l’argentino, anche se negli ultimi giorni anche il Milan avrebbe fatto grandi passi avanti per il dopo Donnarumma. L’estremo difensore classe 97′, secondo quanto riporta Fcinternews.it avrebbe espresso la sua preferenza verso il club nerazzurro. Nel futuro di Musso dunque potrebbe esserci l’Inter, che ad oggi sarebbe la sua scelta. L’Udinese chiede 30 milioni per il suo gioiellino. Dal canto suo il club di Suning potrebbe offrire una contropartita per abbassare le pretese economiche dei bianconeri.