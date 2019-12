Mercato Udinese, occhi su Dimarco dell’Inter

L’Udinese mette nel mirino il giovane terzino destro dell’Inter Federico Dimarco. Il classe 97′ ex Parma in maglia nerazzurra fatica a trovare spazio, sino ad oggi ha collezionato appena 19 minuti sotto la guida di Antonio Conte. Ecco che il club friulano potrebbe sferrare l’attacco per rinforzare la fascia sinistra. Sul difensore lombardo i bianconeri dovrebbero battere la concorrenza di Parma ed Hellas Verona, con il club veneto che già avrebbe chiesto informazioni. Il giovane cresciuto nel vivaio dell’Inter potrebbe rappresentare per la squadra di Gotti un ottimo colpo anche in proiezione futura, viste le buone qualità del ragazzo che sembra davvero promettere bene. L’Inter potrebbe chiedere una cifra vicina ai 5 milioni.