Dopo l’addio di Seko Fofana, l’Udinese è a lavoro per rinforzare il centrocampo di mister Gotti. Il nome in cima alla lista dei bianconeri è quello del centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’Udinese avrebbe offerto per il classe 95′, 3 milioni al club salentino. Petriccione potrebbe giocare come mezz’ala nel centrocampo a 5 di Gotti, oppure come regista.