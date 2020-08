Mercato Udinese, Parma, Torino e Monza su Barak

Dopo la parentesi in prestito al Lecce retrocesso in Serie B, il centrocampista ceco dell’Udinese Antonin Barak tornerà alla base in Friuli. Il mediano balcanico difficilmente resterà a Udine, anche se potrebbe essere valutato da Gotti. In realtà l’ipotesi di una nuova partenza sembra essere la più concreta. Secondo quanto riporta Udineseblog, in Serie A le squadre interessate sarebbero Parma e Torino. Attenzione anche al Monza, neopromosso in Serie B. Il calciatore è valutato dai Pozzo non meno di 8-9 milioni.