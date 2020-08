Mercato Udinese, per il Milan De Paul è una priorità

Il nome del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul è già al centro di voci di mercato insistenti che lo vogliono lontano dal Friuli. Oltre a Lazio, Napoli, Fiorentina e Arsenal c’è l’interesse del Milan. Secondo quanto riporta Calciomercato.com per i rossoneri, l’argentino sembra essere una priorità per rinforzare il centrocampo di Pioli. Il club meneghino avrebbe già incontrato l’agente del ragazzo Augustin Jimenez nella scorsa sessione di mercato, e nei prossimi giorni potrebbe esserci un altro incontro. I Pozzo come ormai noto non scendono sotto i 40 milioni per il cartellino del 10. Il Milan è però convinto che ci possa essere un margine di trattativa, magari con l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare il prezzo. I nomi che potrebbero interessare all’Udinese sono: Gabbia, Krunic e Pobega, impegnato con il Pordenone nei playoff di Serie B, e già nel mirino dei friulani.