L’Udinese guarda aventi e pesa al futuro prossimo. Quella che verrà sarà la stagione della linea verde per il club friulano, infatti per la difesa si punta su un profilo giovane. Si tratta del classe 2000 Sven Botman, difensore centrale dell’Ajax in prestito all’Heerenveen. Il gigante olandese alto 193 centimetri, secondo Calciomercato.it sarebbe stato sondato dal club bianconero. Il su fisico possente garantirebbe centimetri importanti al reparto arretrato.