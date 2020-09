Il terzino destro ex Boca Juniors, Nahuel Molina è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Udinese. Secondo quanto riporta TMW infatti il contratto dell’argentino risulterebbe già depositato in Lega. L’argentino infatti si è liberato qualche giorno fa dal Boca, ora si attende solo l’ufficialità da parte del club friulano. Molina è il primo rinforzo per Gotti.