L’attaccante dell’Udinese Ignacio Pussetto sembra essere molto vicino al Watford, seconda squadra di Pozzo. Secondo l’esperto di calciomercato GianlucaDiMarzio.com il club inglese nei prossimi giorni farà lo scatto decisivo per concludere la trattativa. In settimana dunque dovrebbe concretizzarsi il passaggio di Pussetto al Watford. Il classe 95′ nella stagione in corso con la maglia bianconera ha accumulato 14 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia.