Mercato Udinese, Scuffet nel mirino del Torino

Il Torino avrebbe messo nel mirino il portiere dell’Udinese, in prestito allo Spezia Simone Scuffet. L’estremo difensore friulano potrebbe essere scelto come secondo di Sirigu, visto che Ujkani non rinnoverà con i granata. Scuffet potrebbe rientrare in Friuli visto che il suo prestito terminerà il 30 giugno, ma sarà prolungato fino al termine della stagione in corso, e il club ligure molto probabilmente non riscatterà il ragazzo. Il Toro studia il profilo giusto da affiancare a Sirigu per la prossima stagione.