Mercato Udinese, Scuffet nome in cima alla lista dei desideri del Torino

Il portiere dell’Udinese, in prestito allo Spezia Simone Scuffet molto probabilmente non verrà riscattato del club ligure. L’ex Como è il nome in cima alla lista dei desideri del Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport i granata sarebbero pronti ad affondare il colpo in estate. La squadra piemontese vorrebbe il classe 96′ per garantire un vice di livello a Sirigu, ma l’ex Palermo potrebbe lasciare a fine anno e a quel punto Scuffet sarebbe il nuovo portiere titolare del Toro.