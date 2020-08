Mercato Udinese, se salta David Silva la Lazio potrebbe tornare su De Paul

L’ormai ex centrocampista del Manchester City, David Silva la settimana scorsa ha raggiunto un accordo di massima con la Lazio. Svincolatosi dai Cityzen, lo spagnolo non ha ancora firmato il contratto da 4 milioni l’anno, proposto dal club di Lotito. Adesso la squadra biancoceleste dopo alcuni giorni di silenzio da parte dell’entourage di Silva, e alcune voci di proposte dal Qatar e dal Valencia vuole delle risposte, e attende con ansia il definitivo sì dell’iberico. Secondo quanto riporta Il Messaggero, qualora David Silva non dovesse arrivare a Roma, la Lazio potrebbe piombare prepotentemente sul centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Il club friulano oltre all’interesse del Napoli non ha ancora registrato nessuna proposta, ma qualora un club fosse intenzionato all’acquisto dell’argentino dovrà sborsare tra i 35 e i 40 milioni.