Mercato Udinese – Il sostituto di Musso può arrivare dal Portogallo

Mercato Udinese - Con la probabile partenza di Musso i bianconeri sono alla ricerca di un sostituto: piace un portiere portoghese

Redazione

Con l'arrivo di Daniele Padellia parametro zero dall'Inter, il mercato dell'Udinese è ufficialmente iniziato. Sarà un'estate lunga e delicata per i dirigenti friulani visto che con molta probabilità dovranno trovare i sostituti di Rodrigo De Paul e Juan Musso. I due argentini sono molto corteggiati soprattutto in Serie A e non è escluso che quella appena conclusa possa essere stata la loro ultima stagione in maglia bianconera. Tuttavia, l'Udinese è già al lavoro per non farsi trovare impreparata in caso di una loro partenza.

Sostituto Musso

Come riporta A Bola l'erede di Musso potrebbe arrivare dal Portogallo. Si tratta di Luis Maximiano, portiere ventiduenne in forza allo Sporting Lisbona. La trattativa non è affatto semplice visto che il portoghese, in scadenza di contratto nel 2025, ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Non è da escludere, però, che l'Udinese possa provare ad acquistare l'estremo difensore in prestito: con l'arrivo di Adan dall'Atletico Madrid, Maximiano ha perso il posto da titolare e vorrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio. Oltre ad Augustin Rossidel Boca Juniors, la società friulana ha quindi messo nel mirino anche il giovane talento lusitano.

Situazione allenatore

Il mercato dell'Udinese dipenderà molto da chi sarà l'allenatore nella prossima stagione. Infatti, più passano i giorni e più Luca Gotti sembra destinato all'addio. La dirigenza bianconera vorrebbe un profilo giovane ed ambizioso: l'obbiettivo numero uno è Paolo Zanetti del Venezia. Tuttavia, con la promozione in Serie A è scattato il rinnovo automatico per il tecnico dei lagunari, complicando i piani del club friulano. Pare che però l'ex centrocampista del Torino verrebbe volentieri ad Udine. Al momento, in un clima di festa e di grande entusiasmo in tutta la città veneta, è preferibile non annunciare l'eventuale partenza del principale protagonista del ritorno in auge del calcio veneziano. Altri nomi che piacciono alla proprietà friulana sono quelli di Maran, Ballardini e Pirlo.