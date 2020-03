Mercato Udinese, spunta Di Gregorio per il post Musso

Il portiere dell’Udinese Juan Musso, è nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. I nerazzurri hanno messo l’argentino al primo posto nella lista, ma devono stare attenti ai cugini del Milan che per il post Donnarumma avrebbero messo Musso fra le opzioni, e attenzione dall’estero al Chelsea. L’Inter in questo senso avrebbe un vantaggio, infatti il club di Suning detiene il cartellino di Ionut Radu, portiere in prestito al Parma dal Genoa, che piace all’Udinese. Ma il club nerazzurro è proprietario anche del cartellino del portiere del Pordenone Michele Di Gregorio. L’ex portiere dell’Inter Primavera secondo il Il Sussidiario potrebbe una pedina valida da utilizzare dal club milanese per abbassare il prezzo di Musso, ad oggi intorno ai 20 milioni.