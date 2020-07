Mercato Udinese, Stryger Larsen e Rodrigo Becao in orbita Bologna

Il Bologna guarda in casa dell’Udinese per il calciomercato che verrà. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l’obbiettivo dei felsinei, Luis Abram del Velez è troppo caro per le casse emiliane. Per il ruolo di terzino destro infatti i rossoblù avrebbero messo nel mirino il milanista Davide Calabria e l’esterno del Torino Lorenzo De Silvestri. Il tecnico del Bologna Mihajlovic vorrebbe calciatori pronti e che conoscano già il campionato italiano, ma oltre ai nomi sopracitati il club emiliano sarebbe interessato anche a due profili in casa friulana, ovvero: il difensore centrale Rodrigo Becao e il terzino Stryger Larsen. Sarà comunque molto difficile che il patron bianconero Pozzo li lasci partire a prezzo di saldo.