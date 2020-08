Mercato Udinese, Stryger Larsen potrebbe anche restare

L’esterno dell’Udinese, Jens Stryger Larsen è uno dei nomi in uscita dalla squadra bianconera. Per l’esterno danese, che avrebbe espresso il desiderio di andare via, ancora non è stata ricevuta nessuna offerta. Solo il Bologna aveva espresso un semplice gradimento. Ecco che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Larsen potrebbe anche restare a disposizione di Gotti. Il danese vista la sua duttilità tattica può tornare utile alla causa anche nel ruolo di mezz’ala, visto l’imminente arrivo di Molina sulla fascia destra.