Mercato Udinese, su De Paul piomba il Leeds

Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una notizia di calciomercato dall’Inghilterra riguardante il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul. Secondo quanto riporta il Telegraph il Leeds di Marcelo Bielsa avrebbe intensificato i contatti con il club bianconero. La squadra inglese alla ricerca di un centrocampista di qualità, avrebbe individuato nell’argentino il rinforzo giusto per la mediana. De Paul in Italia piace anche a Milan, Lazio e Fiorentina, ma al momento la Premier League è la destinazione più probabile per l’ex Racing.