Mercato Udinese, su Mandragora occhio al Milan

Il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora al termine della stagione farà ritorno alla Juventus. La squadra bianconera eserciterà il diritto di recompra di 26 milioni. Il centrocampista campano sarà utile alla Juve per monetizzare oppure per avere una valida carta da giocare in caso di scambio. Lo scambio appunto, formula che a causa dell’emergenza Coronavirus sarà molto utilizzata nella prossima sessione di mercato. La Roma nelle scorse settimane ha mostrato interesse per Mandragora, e avrebbe offerto il cartellino di Bryan Cristante alla Juventus. La pista giallorossa però si sarebbe raffreddata e a farsi sotto nelle ultime ora c’ il Milan. La squadra rossonera, che molto probabilmente abbraccerà il nuovo tecnico Ralf Rangnick, potrebbe puntare su un profilo come quello di Mandragora, giovane e con ampi margini di miglioramento, adatto dunque al nuovissimo progetto del milan di Rangnick.